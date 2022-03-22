強攻宅經濟商機！築間餐飲集團看好後疫情時代，民眾在家自行煮食成常態，首度推出獨家常溫湯底包，包含山藥奶香、海鮮干貝、胡椒豬骨、川味麻辣湯底等4種口味搶市，凡於築間集團旗下全台全品牌門店消費，即可享每包129元優惠價，首波全台限量4萬包，售完為止。

築間餐飲集團表示，自2020年疫情攪局以來，不僅提供外帶、外送服務，今年更進一步推出常溫湯底包，並著手佈局電商平台，未來將自有完整配套系統，全力搶攻疫後商機，讓民眾在家也能享用築間的美味！

築間指出，台灣一年四季都熱愛吃鍋，火鍋的靈魂就是湯底，首波推出山藥奶香、海鮮干貝、胡椒豬骨、川味麻辣湯底等4款常溫湯底包，只要於全台全品牌門店（築間幸福鍋物、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile、日暮裏和牛鍋物放題、杉本黑毛和牛一頭切）消費，無論外帶或內用，皆可以每包129元（市售189元）優惠價購買，全台限量4萬包，讓火鍋控輕鬆入手，直接整包帶走。

赴日取經的研發總監特別推薦獨家「山藥奶香」與招牌「川味麻辣」湯底！其中，山藥奶香以柴魚昆布為基底，山藥湯頭加入蔬果熬煮，健康營養無負擔；另一款人氣麻辣口味，則以多種辣椒加入獨門配方藥材，經慢火提煉，辛、香、順多層次的口感，還原度超高；另有「海鮮干貝」、「胡椒豬骨」湯底，陸續上市。

築間指出，有別於冷凍包裝，常溫湯底包，不需佔用冰箱空間，將其煮滾後，熱騰騰的麻辣鍋，還可做麵食湯底、麻辣燙等多樣化料理立刻上桌，在家秒變賢慧主廚。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，企業永續經營不可逆，唯有不斷創新才能抓住變換快速的市場，這次推出常溫湯底包，讓享用築間美味更方便也更放心；另外，由於許多消費者反應，築間太難訂位了，全台門店幾乎餐期時間一位難求，常溫湯底包的推出，可望讓許多上班族、職業婦女大大鬆一口氣，回家只要把湯底包煮滾，加入自己喜愛的鍋物食材，在家也能吃築間。

基於上述理由，築間餐飲集團已積極佈局電商市場。而開拓電商商機與全台大展店的同時，築間餐飲集團持續強力招募餐飲專才，儲備幹部43,000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場邁進！