桃園市平鎮警分局為配合東勢建安宮舉辦「開漳聖王聖誕千秋祭典」活動，將於3月17日（星期四）5時起至12時止，管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路），請用路人配合改道路線引導牌面之指示改道行駛。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，東勢建安宮「開漳聖王聖誕千秋祭典」活動，將於3月17日5時起至12時止，管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路），因祭典時間適逢上班交通尖峰時段，平鎮警分局將增派警力加強週邊交通疏導，以維護交通秩序。

警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，避免塞於車陣中，相關替代道路建議如下：

（一）八德往平鎮方向：平東路→右轉華隆街→左轉建安路→左轉金陵路→右轉平東路。

（二）平鎮往八德方向：平東路→左轉金陵路→右轉營德路→圳南路→龍岡圓環→右轉龍南路→左轉平東路。