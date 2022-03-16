金城分局長吳學安今頒發感謝狀和獎勵金，感謝銀行、郵局相關人員協力守護鄉親財產安全。（警方提供）

金城分局長吳學安今頒發感謝狀和獎勵金，感謝銀行、郵局相關人員協力守護鄉親財產安全。（警方提供）

詐騙集團鎖定小金門（烈嶼鄉）離島，警方1周內與金融機構成功攔阻3件，替受騙民眾保住合計近新台幣300萬元的辛苦錢。烈嶼分駐所所長李建霖今頒發感謝狀和獎勵金，感謝銀行、郵局相關人員協力守護鄉親財產安全。

警方說明，烈嶼分駐所日前接獲土地銀行烈嶼服務處電話指稱，1名男子欲臨櫃匯款250萬元給陌生帳號，疑有受騙可能，立即派員趕赴現場了解，原來是他日前在社群網站認識1名網友，閒聊一段日子後，對方介紹投資購買農業機具。警方查詢後確認該帳戶為警示帳戶，耐心說明及勸阻後，替他保住血汗錢。

後來，該名男子又到另家金融機構，欲再匯款6萬餘元，警方據報再趕至，又是一番關懷提醒，他隨後也就離開現場。

另有1名李姓婦人接獲自稱165勤務中心電話，稱她涉嫌參與犯罪，須繳回不法所得，否則將遭司法機關逮捕。李婦一聽十分駭怕，趕緊至郵局欲依對方指示寄送內有數十萬元的存摺和金融卡，行員發現她神情緊張，通報警方到場提醒類似詐騙案件和手法，並提示新聞資料佐證，才讓她相信真的碰到詐騙集團。

金城分局長吳學安呼籲，近來詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，若遇上要求操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款轉帳到不明的私人帳戶或要求郵寄金融卡片、帳戶，均應提高警覺，可撥打110報案電話或165防詐騙專線諮詢，以免受騙。