細胞、藥物治療是兒童重症的利器，但有效性、副作用之間的平衡，仍是最大難題。中研院、和信治癌中心醫院將展開合作，結合基因及臨床資料庫訊息，對各種重症設計精準細胞、藥物治療方法。該計畫獲台灣重症兒童協會資助，三方今舉辦捐助儀式記者會，盼結合遺傳變異分析，病毒特異性免疫細胞療法及藥物動力學監測等技術，推動精準治療。

今出席記者會的貴賓包含中研院院長廖俊智、院士陳建仁(前副總統)、分子生物研究所所長程淮榮，院士姚孟肇，院士沈哲鯤，台灣重症兒童協會理事長楊慈雲，台灣重症兒童協會遺傳醫學基金主任委員周志道等人。

重症兒童的體內常攜帶基因變異，與疾病及精準治療相關聯。中研院分子生物研究所副研究員陳律佑、和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科主治醫師陳榮隆將展開合作，結合基礎研究與臨床醫療，將建立重症病人基因變異資料庫，並與臨床資訊互動分析，找尋致病突變，協助疾病治療與規劃優生保健計畫。

此外，合作團隊也將建立精準化細胞、藥物治療，初期以開發高活性的病毒特異性免疫T細胞及藥物動力學監測起步，透過結合基因及臨床資料庫訊息，將可針對各種重症設計精準細胞、藥物治療方法。

該計畫預期將發現新的罕見遺傳型或後天變異基因、確證變異基因的致病性及與治療的互動、精準細胞、藥物治療，遠程則朝提高重症治癒率及減少併發症的目標。

面對疾病的難題，陳律佑運用分子生物學，解析端粒維護與疾病的關係，曾於《自然》 (Nature)，《自然結構分子生物學》(Nature Structural ＆ Molecular Biology)，《基因與發育》(Genes ＆ Development) 等頂尖期刊發表成果，也在2019年獲中研院年輕學者著作獎肯定。

陳榮隆則「以病人為承諾」，30多年來奮戰於造血幹細胞移植領域， 救治無數罹患罕癌急重症的兒童及青年，也發表了70多篇臨床論文。「重症基因庫暨細胞、藥物研發」計畫在台灣重症兒童協會勸募下，獲得證券期貨業者的捐助，首批捐助金額1000萬，未來也允諾將持續募集資金推動該計畫。