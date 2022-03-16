就讀國立東華大學一年級的烏克蘭籍學生Artem Mozol（左），提及目前身在基輔的家人時，滿臉愁容，無時無刻都在擔心他們的安危。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

烏俄戰爭迄今已過半個月，不少在台的烏克蘭人，見家鄉深陷無情戰火，深感痛心。國立東華大學目前有2名烏克蘭籍的學生，校方考量學生心情與經濟恐受影響，連日關切，校長趙涵㨗今也與就讀大一的學生Artem Mozol會面， 傾聽其需求，關心在基輔家人的近況，並替他加油打氣，祈求身在烏克蘭的親友平安。

東華大學2名烏克蘭籍學生分別就讀財務金融學系4年級及資訊工程學系1年級。其中，就讀大一的Artem Mozol，去年10月抵台後，經隔離檢疫、學習華語等一連串的過程，終於在今年1月前往東華大學就讀。

由於Artem Mozol的父母都住在基輔，2人已於戰爭發生後，逃到郊區小鎮躲避戰火，而Artem Mozo從戰爭開打迄今，每天起床做的第一件事，就和家人聯繫，確認其安全。

東華大學校長趙涵㨗、行政副校長馬遠榮等人，今一同前往關心Artem Mozol及其身在烏克蘭親友的狀況，雖然Artem Mozol和父母目前還能聯繫上，但他在對談過程中，始終深皺眉頭，無時無刻都在擔心家人的安危。趙也代表校方，向Artem Mozol承諾會全力協助他與家人。

趙涵㨗表示，資工系第一時間就關切該名學生，且系上助教、國際處外籍生輔導員等，都持續注意烏克蘭籍生的狀況，除教育部指示要多加關心他們，不少善心人士也主動表達願意協助。若學生在經濟上有困難，學校可提供緊急救助金或校內工讀機會，希望能藉此讓他們專心念書，充實自己，也讓在烏克蘭的家人能放心。

Artem Mozol感謝學校與同學的關心與鼓勵，讓力量有限的自己，不因此停下學習的腳步，雖然擔心家人，未來還是會努力學習，並希望能藉擔任教學助理的工作，減輕經濟負擔。