台中南屯民宅火警 濃煙猛竄場面驚悚 20:312022/03/16 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中南屯一間一樓民宅16日下午火警，濃煙沖天畫面驚悚。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中南屯民宅火警 濃煙沖天畫面驚悚（記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台中市南屯區大墩一街一棟鐵皮屋民宅，今天（16日）下午4時許發生火警，現場濃煙直沖天際，場面十分駭人。消防隊獲報出動到場灌救，約20分鐘迅速控制火勢，所幸起火當時屋內無人，沒有人員傷亡。初步了解疑似電線走火，引燃屋內家具，不過詳細起火原因仍有待調查。 起火民宅是一棟磚造鐵皮加蓋平房，燃燒面積約20平方公尺，屋內傢俱及雜物被燒毀，財物損失、起火原因仍有待進一步調查。 防兒虐 台中市府籌設托嬰監管雲 宜蘭綠博夢幻島嶼 3月26日起來場生態之旅 #台中 #濃煙 #南屯 #民宅 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永和民宅竄火苗濃煙 1老翁嗆昏燒燙傷送醫 15:092022/03/15 社會 家樂福楊梅倉庫大火 疑菸蒂釀禍 04:102022/03/15 社會新聞 大魯閣股東紀念品再發消費抵用券 加碼買一送一券 20:422022/03/15 財經 329檔期點火！百億大案插旗台中這兩區 14:522022/03/16 財經 《金融股》今年續拚高成長 台中銀穩揚 12:082022/03/15 財經 2022誰來做老大》台中市長 盧秀燕、何欣純 恐上演雙姝對決 04:102022/03/15 政治要聞 礁溪長榮鳳凰酒店與台中鳳凰酒店 星巴克免費無限暢飲 08:562022/03/16 生活 消防局2大隊訓練塔啟用 助攻救火技能 15:462022/03/16 社會 擋我去路就燒 男不爽雜物阻交通連續縱火遭押 14:172022/03/16 社會 桃園6工廠祝融未歇 台南宏遠亦火警 04:102022/03/16 社會新聞 台中戰車公園無規劃 遊客過而不停 10:332022/03/15 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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