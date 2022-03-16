台中南屯民宅火警 濃煙沖天畫面驚悚（記者爆料網）

台中市南屯區大墩一街一棟鐵皮屋民宅，今天（16日）下午4時許發生火警，現場濃煙直沖天際，場面十分駭人。消防隊獲報出動到場灌救，約20分鐘迅速控制火勢，所幸起火當時屋內無人，沒有人員傷亡。初步了解疑似電線走火，引燃屋內家具，不過詳細起火原因仍有待調查。

起火民宅是一棟磚造鐵皮加蓋平房，燃燒面積約20平方公尺，屋內傢俱及雜物被燒毀，財物損失、起火原因仍有待進一步調查。