日本福島、宮城一帶外海今天晚間23時36分發生6級有感地震，規模7.3，深度60公里，已發布海嘯警報，預計高度在1公尺左右。

日本各地都有明顯搖晃感，其中 宮城縣北部、宮城縣南部、中通、福島縣、濱通、福島縣都達到6級強震度，而在 宮城縣中部也有6級弱震度。

Strong M7.3 earthquake rocking Fukushima, this is my desk in Tokyo now - you can hear the whole apartment building shaking. Scary. pic.twitter.com/UiiM7yzmkN — John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 16, 2022

地震也造成日本多處停電，截至晚上10時45分，東京電力公司所負責轄區，已有208萬次短時間停電，大多數是變電系統自我保護裝置的跳脫。

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另據東北電力公司表示，跨越石卷市和女川町的女川核電廠並未運轉，目前電廠也正在進行設備檢查工作。