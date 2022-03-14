台灣地區今(14日)晚間19：30發生規模4.0地震，震央在南投縣名間鄉，地震深度28.4公里，各地最大震度：雲林縣、彰化縣3級，南投縣、台中市2級，嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台南市、苗栗縣都是1級。

20：22台東地震規模5.6 最大震度4級 雙北搖逾15秒全台有感
18：49東部近海地震規模4.9 雙北搖晃宜蘭震度達2級
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