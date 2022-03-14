19：30 南投名間規模4.0地震 最大震度3級周邊9縣市有感 19:382022/03/14 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19：30南投規模4.0地震，雲林縣最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(14日)晚間19：30發生規模4.0地震，震央在南投縣名間鄉，地震深度28.4公里，各地最大震度：雲林縣、彰化縣3級，南投縣、台中市2級，嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台南市、苗栗縣都是1級。 20：22台東地震規模5.6 最大震度4級 雙北搖逾15秒全台有感 18：49東部近海地震規模4.9 雙北搖晃宜蘭震度達2級 #地震 #南投名間 #規模4 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東近海地震規模5.6 氣象局估未來3天有餘震 22:362022/03/09 生活 13：41花蓮秀林發生規模4.4地震 最大震度4級 13:452022/02/16 生活 花蓮昨晨連晃 氣象局：今年地震較頻繁 04:102022/02/13 生活新聞 中美洲瓜地馬拉規模6.1強震 多棟房屋受損 16:532022/02/16 國際 規模5.6地震襲紐西蘭 首都威靈頓有感 12:052022/02/21 國際 菲律賓民答那峨島發生地震 規模5.9 05:522022/02/21 國際 蘇門答臘外海發生規模6.7地震 無海嘯之虞 12:542022/03/14 國際 竹縣「這些建築」預計年底全達耐震規範 15:182022/02/21 區域情報-新竹 關島發生規模6.2地震 並未發布海嘯警報 05:532022/02/14 國際 墨西哥地震規模5.7 民眾倉皇逃到戶外 03:332022/03/04 國際 走過921震災 震爆點九份二山 櫻花祕境再添香 17:432022/03/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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