許多饕客熱愛的雪花牛、霜降牛，為讓肉品保持美觀，都會注入油脂製造油脂天然均勻分布的樣貌。食藥署今天公告，這類注脂肉品今年7月1日起將於外包裝清楚標示注脂，並加註僅供熟食、熟食供應等警語，否則最高可依食安法開罰300萬元。

食藥署今天公告「重組肉及注脂肉食品標示規定」，將注脂肉定義為以畜肉為原料，經油脂或以油脂混加食品原料、食品添加物注入、調理過程製造之產品，要求具稅籍登記的食品販賣業者，將來販售注脂肉產品時，應清楚於外包裝標示注脂或等同字義說明，並加註僅供熟食、熟食供應等警語。

食藥署食品組科長李婉媜解釋，注脂肉大多用於牛肉，依照食安法第22條規定，業者應清楚揭露產品內容物為何，若加入牛油就必須標示牛油，加入豬油就必須標示豬油，但這僅限零售及食品販賣業者，並未規範散裝食品或直接供應飲食場所要清楚標示。

食藥署表示，業者未依上述規定標示，將依違反食安法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。另，呼籲消費者選用時，應確認是否為注脂肉食品，食用時應注意或要求充分烹調至熟食，以確保衛生安全。