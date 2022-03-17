今天可說是各隊大肆補強的日子，其中日本強打鈴木誠也加盟小熊、明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)確定轉投洛磯、勇士重炮一壘手弗里曼(Freddie Freeman)前往道奇，而其實還有幾筆簽約值得關注，曾奪下賽揚獎的強投「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)以1年短約回歸皇家，這個城市對他來說特別有意義。

Back where it began!



RHP Zack Greinke and Royals reportedly agree to 1-year deal, per @Feinsand. https://t.co/z9DBg90sJQ pic.twitter.com/W0WR7LJzAQ — MLB (@MLB) March 16, 2022

今年已38歲的葛倫基去年待在太空人，繳出11勝6敗自責分率4.16的成績，其實還算不差，但老東家遲遲沒有與他簽約，反倒是皇家再次給了他機會，雙方達成1年1300萬元(約台幣3.7億)協議，葛倫基重回發跡地，期待能為生涯最後一搏。

他於2002年選秀會被皇家在第1輪第6順位選中，但剛開始他並不順遂，直到2008年終於熬出頭，拿下13勝10敗自責分率3.47的成績，隔年則繳出16勝8敗自責分率2.16表現力奪美聯賽揚獎，而其實在過去皇家的日子裡他曾患有社交恐懼症，這或許是他表現大起大落的原因。

Guess who's back.



The Royals are in agreement with Zack Greinke, sources tell @Ken_Rosenthal. pic.twitter.com/isjj8Vn8ga — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) March 16, 2022

離開皇家後葛倫基短暫加盟釀酒人一季，接著去了道奇，2015年豪奪19勝3敗，自責分率僅1.66，但如此精采表現不夠讓他再奪國聯賽揚獎，因為當年在小熊的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)狂摘22勝6敗、自責分率1.77，以些微差距擊敗葛倫基，可說是相當驚險，但葛倫基仍證明了自己強投的身手！