太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）即將回歸，他因為手肘韌帶重建手術（ Tommy John）導致2020、2021兩個球季報銷。現在韋藍德年滿39歲，他是極少數在37歲接受手術並且回歸的投手（史上第10位），他認為自己會成為案例，一位投球累積超過3000局的投手，能在TJ手術後回復到什麼程度，14日他在牛棚試投33球之後感覺良好。

韋藍德2020年7月投過1場就休兵，9月宣布開刀，其實他想過在2021年季末回歸，但是醫生警告他的職業生涯可能因此「壯烈犧牲」，所以他乖乖等到2022球季。去年季外韋藍德與妻子凱特阿普頓（Kate Upton）到義大利度假，多支球隊找上他，包括洋基開價1年2500萬美元。韋藍德夫妻長談之後決定續留太空人，簽下1+1的合約（1年2500萬美元 + 1年球員選項2500萬美元）。

「很多接受TJ手術的投手都還年輕，沒有投過3000局大聯盟比賽。我和很多人談過，我不會設定降低自己的投球局數，我會保持往年的工作量，但願我15年來每季200局的肌肉記憶還管用。」

韋藍德最後一次完整出賽是在2019球季，繳出21勝6敗、2.58自責分率，還有單季223局是美聯第1，讓他進帳第2座賽揚獎。韋藍德大聯盟生涯例行賽累積2988局，季後賽187.2局。