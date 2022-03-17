大聯盟自由市場重啟，各隊急忙趕在開季前進行簽約，今天就出現多筆重大操作，除了日本現役最強打者鈴木誠也加盟小熊，明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)確定轉投洛磯，簽下一筆7年1.82億美元(約台幣51.7億)肥約，這筆簽約也成為洛磯隊史最大張的自由球員合約，布萊嚴將接下「山大王」位子！

Kris Bryant gets a bag from a team that everyone thought was rebuilding pic.twitter.com/naoW5WThc7 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2022

布萊嚴目前30歲，去年在小熊清倉拍賣中被送往巨人，在小熊出賽93場，326打數有87支安打、18支全壘打，貢獻51分打點，打擊率是.267。轉往巨人後維持水準，一共出賽51場，187打數有49安、7轟，貢獻22分打點，打擊率.262，並在此季入選生涯第四次的明星賽，證明他實力依舊。

不過洛磯這筆操作令人難懂，因為他們才在近年放走王牌三壘手阿瑞納多(Nolan Arenado)，目前可能也不留下當家游擊手史多瑞(Trevor Story)，看似要進行重建又突然以隊史最大約簽下布萊嚴，還以7年綁住對方，無疑是要布萊嚴成為球隊最新看板人物，而且以現有戰力來說，他們還是難脫穎而出。