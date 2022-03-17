現代人大部分三餐外食，纖維攝取太少，還喜歡喝手搖飲，導致水分攝取不足，因此多數人都深受便秘困擾，營養師余朱青指出，生活作息不正常、長期外食、睡眠不足、油脂攝取太少，以及藥物影響，都是造成便秘的主因，但千萬不要為了改善，而購買來路不明的減肥藥或瀉藥，以免造成更嚴重的後果。

余朱青在臉書粉專發文，指出一般對於便秘的定義為，每周排便少於3次，需要很用力才能排便，或是糞便很小，都屬於便秘的範圍，並且在文章中列出5個容易引發便秘的原因。

1、生活作息：

現代人生活忙碌，過低的運動量、活動量，都會導致便祕的狀況發生。

2、長期外食：

現代人三餐外食，長期高油高鹽，不僅纖維攝取太少，再加上常常喝手搖飲，水份攝取不足，都會加重便秘的狀況。

3、油脂攝取太少：

許多人為了減肥，會選擇水煮料理，或是過度節食，但其實油脂是促進排便很重要的催化物，當油脂攝取得太少，也會嚴重影響排便狀況。

4、睡眠不足

長期睡眠不足或是睡眠品質不佳，也會連帶影響腸道蠕動，長久下來不僅會導致便秘，甚至會出現腹瀉症狀。

5、藥物影響：

會造成便秘的藥物其實不少，像是感冒藥、止咳藥中的可達因、降血壓藥物中的鈣離子阻斷劑，以及抗憂鬱藥物等，都可能讓腸道蠕動變慢、收縮力變弱，進而造成便秘的狀況。

余朱青也提醒，千萬不要為了改善便秘，而購買來路不明的減肥藥或瀉藥，這類商品雖然可以快速刺激腸胃蠕動、幫助排便，但長期使用反而會導致腸神經敏感度降低，也會產生依賴性，出現不吃藥腸胃就不蠕動的狀況，建議改善便秘還是要多攝取纖維、水分，多運動並改善生活作息，才是最健康有效的辦法。