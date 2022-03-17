八卦山下的南郭宿舍群，周邊7.35公頃初步勘選納入實施都市更新之潛在範圍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化是歷史悠久的古城，卻也被詬病，30年來市容原地踏步；彰縣府積極推動都市更新，彰化市第一個公辦都更計畫的中華段商業區範圍，攤商占用公有地，歷經訴訟後，敲定30日拆，跨出整合第一步，八卦山下的南郭宿舍群周邊7.43公頃也納入實施都更，創下範圍最大的區塊。

都更被視為都市密集建成區再生的曙光，彰化縣至今未有成功案例，縣府加緊腳步，除了彰化市喬友大樓和員林市黃金帝國大廈，兩棟著名危樓已組成都更籌備委員會，可望在今年底正式成立大會。彰化市中華段商業區去年12月也召開過第一次都更座談會。

建設處指出，中華路商業區俗稱舊蚵仔寮，共0.27公頃，建物老舊、出入道路狹小、防災功能不足，住戶要求攤販占用外圍公有地要先解決，經年訴訟後，回應法院判決，30日啟動拆除作業後，先投入人行空間綠美化改善沿街景觀，持續整合地主意願。

已投入規劃還有彰化市華山路舊警察宿舍占地0.26公頃，公辦都更將創造青銀共居的生活場域；彰化魚市場共0.23公頃，研擬作為百貨商場使用，延續水產市場精神結合地方特色美食。

八卦山下的南郭宿舍群已納入文資法登錄聚落建築群，為了促進周邊活化，北至公園路、西至旭光路、南至南郭路及南郭坑溪水岸，共7.43公頃，納入都市更新範圍。

建設處長更新發展科長江家億指出，初步對範圍內公私土地和戶數調查，區分台電宿舍區、天翔幼兒園和北側街廓，所有權人共95人，日前辦理座談會出席36人，北側街廓住戶都有意願透過立面翻修或拉皮方式，促進建築外觀美化，搭配宿舍群，形塑整體文化氛圍。

建設處長湯國榮表示，縣府正積極盤點潛力區，希望創造示範空間，將提供容積率等獎勵，配合住戶與意願劃定都更單元，引入輔導團機制，協助推動都更事業計畫。