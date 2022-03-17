央行宣布跟進美國聯準會升息一碼，不少民眾緊張將影響個人資產，一名女網友表示，最近才想到有一張郵局儲蓄險放到忘記，結果變活存後等於沒有利息，事後行員又推薦另一款方案，宣稱10年後每年會多4800元，眾人一看急勸阻，直呼會後悔。

這名女網友在臉書社團《存錢公社》表示，她19歲那一年買了郵局的儲蓄險，6年期滿後有15萬，結果她整個忘了，一直放到現在，最近才想到早就到期，由於多年都放在活存，幾乎等於沒有利息，她看到存摺後傻眼崩潰。

原PO指出，事後郵局又推薦她一個6年16萬的儲蓄險，宣稱放著不動，10年後每年會多4800元，讓她很猶豫，原PO說她不會投資股票基金，不知道到底划不划算。

貼文一出引起廣大迴響，不少人都急勸她不要投資郵局的儲蓄險，因為會後悔，網友紛紛回應「不值得」、「儲蓄險建議跟保險業務員買，利息是郵局的好幾倍 」、「找個5%殖利率的股票都比這個多」。

不過也有網友認為，要看當初存這筆錢的主要用意是什麼，有的人是當緊急預備金，因此「沒有值不值得，只有適不適合」，選擇對自己最有幫助的才是最好的；還有網友建議，可以從定期定的股票開始投資。