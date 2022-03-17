高雄有意參選市議員的鳳山區里長聯誼會會長蘇志明17日凌晨4時許，疑似喝到酩酊大醉，在鳳山善志街與陳姓友人發生口角，雙方相互扭打，並推翻一整排機車，附近鄰居緊急報警，警方到場處後制止紛爭。對此，蘇志明證實有此事，但與對方是相當好的朋友，雙方目前已和好。

據了解，蘇志明與友人飲酒後，疑似不勝酒力把自己喝個酩酊大醉，約凌晨4時許，蘇志明準備返回住家，但卻在鳳山善志街服務處外與陳姓友人發生言語爭執，隨後大打出手，更在扭打時不慎推翻一整排機車，鄰居聽到巨響，又見機車倒塌一地，立即報案向警方尋求協助，警方獲報後立即派員到場處置，才將2人的怒火平息，但吵雜聲已引來附近民眾關切。

蘇志明2年多前才發生服務處遭4名黑衣人分持鋁棒亂砸，自己上前阻擋時，也被打得頭破血流，如今又因為酒後與友人發生嚴重肢體衝突並推倒整排機車，對此，蘇志明表示，確實有與人發生爭執、扭打，但對方是自己相當要好的朋友，目前雙方均相安無事。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障