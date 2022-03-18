新竹縣府修正《新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法》，原鄉地區申請建築執照，連接建築線的私設通路，不須檢附土地使用權同意書，3月初獲內政部核定，成為繼台中市之後全國非六都首個實施的縣市，也兌現縣長楊文科照顧原住民的承諾。

縣府工務處指出，竹縣尖石五峰及關西鎮馬武督原住民地區幅員遼闊地處偏遠，興建住宅常需私設通路才能連接到主要道路，而私設通路短則幾公里、長則10幾公里，要取得沿線所有地主的同意，困難度很高。

縣府修正《新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法》部分條文內容，在第3條第1項第2款新增涼亭，以符合原鄉生活習性及建築需求。第5條連接建築線的私設通路，改為不須檢附土地使用權同意書，由起造人自行處理，簡化建築申請程序，但若有侵害他人財產、肇致危險或傷害他人時，仍須依法負其責任。

原民處長雲天寶說，原住民過去要蓋房子向縣府申請建築執照時，為取得土地使用的同意書，經常被沿線既成道路地主索價幾萬元到幾10萬元，該辦法修正後由起造人自行處理，讓原鄉民眾申請建築的流程簡化，這項便民的變革也能減輕原民的負擔。

同時，縣長楊文科關切關切1984年10月日5實施建築管理前，原鄉就興建的舊有房屋，指示輔導合法化，原民處從2019到2025年分年編列600萬元經費，繼原民會執行尖石鄉鳥嘴部落後，2020年完成羅山部落建築合法化，去年進行尖石鄉控溪部落，今年將持續輔導關西2個原住民部落合法化。