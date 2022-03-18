台北文華東方酒店館內「M.O.Bar」自3月19日起全新推出「醉愛微醺Tipsy MOment」暢飲時光，每日晚間8點至10點盡享多款經典調酒及精選紅白酒無限暢飲，每位一小時980元+10％，兩小時1,480元+10％，另可以超值價格享用豐盛的精選時令海鮮拼盤，大啖現剖季節生蠔、日本松葉蟹腳、小龍蝦等鮮美海味，微醺之夜有吃有喝。

M.O.Bar，此次推出全新「醉愛微醺」暢飲專案，不僅讓賓客無限暢飲精選紅白酒，更精心打造8款雞尾酒，與4款水果風味的無酒精特調，其中最特別的是台北文華東方獨家調酒「Butterfly Passion」，綿密泡沫上還印有台北文華東方酒店專屬扇子的蝴蝶飛舞圖騰，酒體以伏特加作為基底，搭配百香果與接骨木花糖漿的香甜，酸甜滋味清爽迷人，於初春時節享用，令人回味無窮。還有廣獲女性喜歡的「Velvet Fizz」是以蘭姆酒為基底，加上洛神花果泥、檸檬汁等帶有豐富水果酸甜滋味的元素調成，「Jasmine Princess」則是帶有茉莉花茶香氣與蜂蜜的香甜，與威士忌的醇厚辛辣完美交融。

享用醉愛微醺暢飲時光，還可以優惠價格搭佐豐盛佐酒美食，像是饕客最愛、肥美多汁的現剖季節生蠔（6顆每份1,280元），還有鮮美豐盛的時令海鮮拼盤（每份1,480元），內含日本松葉蟹腳、小龍蝦、季節新鮮生蠔、新鮮法國藍淡菜等，是海鮮愛好者的首選；亦可搭配歐洲頂級魚子醬（30g）與小圓餅及佐料，每份4,180元，價格皆須外加一成服務費。「

【未成年請勿飲酒。飲酒過量、有礙健康】