臺北大學社科院透過二手玩具回收再利用的概念，與玩具圖書館協會舉辦「北大玩具節」，今舉行第五屆活動吸引超過1200名親子參與。（蔡雯如攝）

臺北大學社科院透過二手玩具回收再利用的概念，與玩具圖書館協會舉辦「北大玩具節」，今舉行第五屆活動吸引超過1200名親子參與。（蔡雯如攝）

為了使大學與地方社區連結，臺北大學社科研究院透過二手玩具回收再利用的概念，與玩具圖書館協會連續5年舉辦「北大玩具節」，除了邀請親子到校園內闖關兌換玩具，也配合社工系課程，安排學生設計遊戲治療活動，盼讓大學生從做中學，而校方今年也特別舉行「小小店長市集」活動，讓民眾自行擺攤，吸引超過1200名親子參與。

臺北大學社科院USR辦公室主持人曾敏傑表示，北大社會責任辦公室每年都會辦理大學城節慶系列活動，希望讓全校師生投入社會實踐，北大特區兒童占全體人口近1／4，因此玩具節也早已成為在地指標性活動，每年參與人數逐年增加，今年也決議延續擴大辦理。

曾敏傑說，今年玩具節除了與玩具圖書館協會合作，也邀請新北市玩具銀行、台灣鳶山社會實踐協會、新北市樹鶯區居家托育服務中心、新北市政府社會局土城社福中心、及恩主公醫院等單位參與，各單位也帶來各式各樣的二手玩具，希望傳遞資源共享、永續循環利用的理念。

特別的是，玩具節活動都會與北大社工系的「遊戲治療」課程結合，因此現場很多闖關攤位都是由學生設計，學生從學期初就開始積極投入，校方也邀請玩具圖書館協會教導學生，建立玩具規畫概念，也安排學生到新北市玩具銀行參訪，認識各式遊戲資源。

學生經歷近1個月演練後，著手將治療概念融入在玩具節12個闖關攤位，配合玩具圖書館規畫的「小小店長市集」、「玩具DIY」、「行動玩具車」等自由活動區，以及社科院「科技遊戲區」，希望讓不同年齡層的親子都能玩得開心。

玩具圖書館協會主任張維庭表示，為了打造免費、免廢環境，今年玩具節也首創小小店長市集，現場有9處攤位是由親子擺設，將家中不用的玩具、繪本或童裝，透過市集贈送或與其他親子交換，讓玩具也能重新找到新生命。