許多人家以前都有吊扇，但如今越來越少見，一位網友忍不住好奇發問背後原因，引起網友熱烈討論，多數人認為在家裝吊扇很危險，弄不好可能會變凶宅，小時候曾親眼看過老舊的吊扇從屋頂掉落下來的畫面，真的很可怕，到現在想起來都會怕。

一名網友日前在PTT上發文表示，他不喜歡有東西在頭上轉的感覺，加上吊扇可能會影響到天花板的燈光設計，所以不想要在家裡裝吊扇，但還是很好奇如今許多人家裡都沒有裝吊扇的原因是啥？

貼文引起網友討論，「開冷氣或電風扇比較快」、「會變凶宅」、「積灰塵很難清」、「不只危險還難清，放著不開累積的灰塵真的可怕」、「對風水不好」、「很難清，而且用久了危險 ，隨時變血滴子」、「曾親眼看過家裡的吊扇掉下來，還好沒砸到人，但從此之後拒絕甚至是會害怕這個東西」、「沒看過絕命終結站？」

綜合網友回應發現在家安裝吊扇須面臨3大問題，分別是「不易清理」、「裝久了很危險」以及「家裡不夠大很難裝」。因為吊扇容易累積灰塵，但又很高，所以不容易清理，但不清每次打開都會感覺灰塵整間飛；且多數吊扇裝久了以後，都會開始搖晃，讓人看了心慌慌，很怕哪天就掉下來了；最後則是如果家裡不夠寬敞，安裝吊扇會有點壓迫感。

不過，也有網友持不同意見說，現在有許多新式吊扇，使用起來效果很不錯， 每次打開沒有多久，房間就變涼了，而且吊扇運轉的時候很安靜，也算是另類的優點。「吊扇其實蠻方便的，又安靜」、「吊扇開最弱，冷氣28度就會冷要穿薄長袖了」。