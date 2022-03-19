特斯拉股價18日在美股盤中一度升抵907.85美元，終場勁揚3.88%以905.39美元作收，重新站上900美元大關，是2月中旬以來首見，累計本周漲幅超過15%，也是去年12月以來表現最亮眼的一周。

股價大漲的主因是特斯拉執行長馬斯克在推特發文稱「正在制定終極計畫的第三部曲」，但未透露細節。摩根士丹利分析師Adam Jonas在周五發布的研究報告中預測，第三部曲可能是大規模工業化、飛輪模型網路與分析整合相鄰的潛在市場，未來特斯拉涉足航空領域的可能性增加。

Adam Jonas相信，飛上天空是特斯拉發展的下一個階段，推出像eVTOL（電動垂直起降飛機）這類的產品和服務，該部門可能稱為特斯拉航空（Tesla Aviation）。他對特斯拉的股票評級仍維持「加碼」和1300美元的目標價。

此外，特斯拉一款新型Model Y出現在美國環保署的網站上，顯示這款在德州廠打造的電動跨界休旅車可以出貨，進一步擴大特斯拉的產品線。