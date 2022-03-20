資深女星陳夙雰深耕演藝圈已久，多年以來多演出壞女人的角色，近日她便在友台八點檔節目《黃金歲月》扮演慧珍一角，令人恨得牙癢癢，不過戲外她可是有著令人落淚的家庭故事，日前她上節目《命運好好玩》分享，她所賺的錢都並非自己拿來用，而是幾乎給了爸爸跟弟弟，後來更是有4位家庭成員在短短的3年離她而去，令人鼻酸。

陳夙雰透露，由於爸爸開設賭場，一但被抓到就得搬家，加上支票代替爸爸簽下的是媽媽的名字，後來出事後因票據法的緣故，媽媽代替爸爸蹲了7個月的監獄。出獄後，爸爸卻有了別的女人，惹得媽媽憤而離家出走，使得她的弟弟從小在家得不到溫暖，連同爸爸變成家中的恐怖份子。

後來祖母、媽媽、弟弟和小狗連續離開她，讓她的情緒面臨崩潰邊緣。尤其妹妹的死最讓她感到出乎意料，當日她接到警察來電說妹妹出了意外，起初她感到不敢置信，後來再度接到來電聽到更仔細的解講，才知一通電話過後竟已是天人永隔。

陳夙雰向大家分享自己曾經一度很想死。(圖／命運好好玩 Youtube)

因為面臨到諸多挫折，陳夙雰感嘆道，她曾經想過要出家修行，遭遇到這樣的人生，她認為自己已不該再在這個世界上，坦言那時候自己有嚴重憂鬱而不自知，幸好最終她藉著宗教帶給她支持，才走出了傷痛。一張看似堅韌的臉蛋上，寫滿了數不盡的滄桑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980