趙少康號召青年「侯家軍變戰鬥藍」？ 朱立倫：每一位都是國民黨軍

國民黨爆發跳船潮，而發起戰鬥藍的趙少康，積極拉攏黨內青年，吸引侯家軍戴湘儀、呂家愷參加，卻被外界解讀為意在扶植自身人馬，為2024做準備。國民黨主席朱立倫強調，每一位都是國民黨軍，國民黨是團結一致的政黨，正面角度去看就好。

趙少康創群組幫有意參選的藍營新人擬定選舉空戰策略，遭解讀是要扶植自己人馬並與黨中央保持距離。朱立倫指出，這就是標準的試圖要製造國民黨內對立及紛爭，大家都是國民黨軍，國民黨就是全體一致的政黨，團結一致共同對外，年底共同打贏選戰。

朱立倫指出，最近將近5個月來，回到國民黨的黨員有差不多接近5萬位，5萬名的黨員，有非常多在最艱困的時候，國民黨最低迷的時候願意回到這個黨，是讓大家很大的支持的力量跟鼓舞的力量。

他說，這幾個月來，回到國民黨的民代、公職人員有37位，光上週加入或回到國民黨的議員就有3位，雖然最近有5位離開國民黨，有綠營跟唱衰國民黨的人說是「退黨潮」 ，但加入、回到國民黨的有將近5萬位，才是真正的趨勢。

朱立倫強調，黨員數字不斷的增加，願意為黨奮鬥的同志不斷的增加，公職人員增加了37位，現任的公職人員跟這些著名的公職人員，回到國民黨的有37位，這些都是事實，光上個禮拜來加入國民黨、回到國民黨的黨員的議員就有三位。