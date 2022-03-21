義守大學祭出高額獎學金與補助，向年輕學子招手，以國際化校園培育未來人才。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

大學申請入學將於3月24日、25日受理報名，今年高雄義守大學多元獎學金方案再升級，協助未來人才勇敢逐夢，提供超過30項的獎學金申請，「大學部優秀新生入學獎勵」祭出最高總額500萬元的獎勵內容，給優秀學生申請。

這500萬元優惠項目包含獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、義联集團優先錄用、海外學習基金等；另外還有與集團共同培育人才的「鋼鐵學程」，提供最高學雜費全額補助和就業保證。

受惠於獎學金的職能治療學系四年級學生林庭佑說，當初的學測成績可以進入國立大學就讀，但他的堂哥也是義大職治系畢業的校友，經常聽到堂哥分享義大的求學生活，具有多元性且學習環境開放，讓他為之嚮往，因此選擇了義大。

校方表示，林庭佑入學成績符合獎學金資格，加上他認真好學，從大一開始每學期班排名都是第一名，因此他每學年都獲得獎學金和免學雜、住宿費等優惠，大學四年加總下來已享有近百萬元的獎勵。