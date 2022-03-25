4屆冠軍義大利錯過上屆世足賽後，臥薪嚐膽稱霸去年歐洲國家盃，豈料捧盃之後迎來的是另一次失望。在世足資格賽差強人意的表現後，落入附加賽的義大利今天對決世界排名67的北馬其頓，全場32次射門換不到1顆進球，卻在全場補實第2分鐘遭特拉柯夫斯基（Aleksandar Trajkovski）遠射絕殺，連兩屆無緣世足。

北馬其頓讓義大利吞下60年來世足資格賽主場首敗，距離隊史首次打入世界盃只剩最後一步，將在台灣時間30日凌晨與葡萄牙爭奪前進卡達的末班車門票，葡萄牙今天以3比1擊敗土耳其。

「這個結果太傷也太令人失望了，」義大利中場核心喬吉紐（Jorginho）賽後失望的說：「我們一直控制比賽並且創造機會，卻欠缺臨門一腳，現在不是特別責備任何人的時候，但事實就是我們沒有晉級。我不知道為何我們沒能做到這點，光是去想就讓我心痛。」

義大利全場掌握6成5控球率，射門32比4、角球16比0都取得壓倒性優勢，但足球賽比的是進球數。義大利最可惜的是上半場北馬門將狄米崔夫斯基（Stole Dimitrievski）離開球門區清球時，竟直接把球傳給義大利的右邊鋒貝拉迪（Domenico Berardi），結果後者打空門的球速不夠，讓狄米崔夫斯基回身撲救化解，錯過首開紀錄的最佳契機。

北馬其頓在補時階段攻破義大利球門，後衛阿利歐斯基（8號）興奮大吼，右中場切利諾夫（左下）則不可置信的跪地慶祝。（路透）

北馬其頓去年3月底曾於世足資格賽客場2比1爆冷擊敗4屆世足冠軍德國，這次他們又在巴勒摩的巴貝拉球場擋住地主義大利的猛烈攻勢，耐心等待反攻機會。結果曾在巴勒摩效力4季的特拉柯夫斯基成了英雄，補時階段於昔日主場遠射破門，讓北馬其頓拿下國際賽對戰義大利的歷史性首勝。

北馬過去從未打入過世界盃，去年歐國盃是隊史大賽處女秀，但小組賽3戰全敗作收，如今距離首次世界盃只差最後一步。義大利出局也怨不得人，與其說是單淘汰的附加賽太過殘酷，義大利從歐國盃奪冠後，在世足資格賽戰績1勝4和，兩度對戰瑞士都以平手作收，喬吉紐還罰丟1個12碼球，屢次應勝未勝被擠到附加賽，才有這場遭北馬絕殺的椎心之痛。