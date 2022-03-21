農委會主委陳吉仲（見圖）21日赴立法院經濟委員會報告「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」。（劉宗龍攝）

面對中國大陸以防檢疫為由暫停我鳳梨、鳳梨釋迦和蓮霧輸入，農委會總計砸下20億救市，但上述水果出口外銷金額年增率卻大減4到9成不等，農委會主委陳吉仲表示，因為部分品項是跨季度採收，用年度來看會失真，但產地價都維持在不錯的水準。

去年中國大陸以檢出介殼蟲為由暫停我鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧輸入，農委會在鳳梨部分砸下10億；鳳梨釋迦與蓮霧也砸下10億救市。

立法院經濟委員會今(21)日邀請農委會主委針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告，並備質詢。

陳吉仲表示，以鳳梨釋迦為例，該水果是跨季節採收，從去年的10月、11月開始到今年的3、4月，所以如果是用年度來看外銷金額可能會失真。

再者，中國大陸禁止我們的鳳梨後，後續的外銷量雖然沒有跟往年的4.5萬公噸來比，但我們所有的產地價格都維持在很好的水準，因為去年賣到日本的鳳梨1.8萬公噸單價高，所以在去年所有的產銷調節裡面，鳳梨盛產期的2月到5月價格都比往年高。

陳吉仲指出，今年的鳳梨價格目前也非常的好，至少可以賣3萬公噸到日本，雖然跟前年賣到中國大陸的4.5萬公噸相比少了1萬多公噸，但日本的單價是高的，所以最後鳳梨的產地價格也維持在很好的水準。

陳吉仲表示，真正要檢視的是，我們所有的經費是否有投入在外銷、加工、冷鏈還有內銷，以確保所有農民沒有因為所謂的非專業議題而影響到價格跟收入。