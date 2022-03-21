YouTuber「白癡公主」以無厘頭KUSO經典動漫聞名，憑自然不做作的率性吸引百萬粉絲；日前她分享美照還被大讚像關之琳、劉香慈等女神，但她自曝從小若不笑就會被說「跩」，在不同風格間切換反差很大。今(21)日她又自爆被小鮮肉正太拍成「矮肥短」大變形，苦口婆心勸告小弟弟說：「這樣會交不到女朋友，懂咩？」，引網友爆笑。

白癡公主今(21)日在IG分享一組搞笑日常照，只見她身穿白色T恤搭牛仔短褲，長捲髮露出白晰雙腿的模樣，乍看之下相當居家日常；第一張照片是小男孩拿手機幫她掌鏡拍照，沒想到第二張攝影成果呈現，她的身腿比例竟然瞬間拉近許多，看似「一比一」的誇張大走鐘，讓她忍不住暴走啟動惡搞魂，在第三張照片拿長髮覆臉，把自己變成了恐怖片《七夜怪談》裡的「貞子」造型，相當歪樓。

白癡公主寫道：「被108公分的幼童拍成矮肥短。弟弟啊，這樣會交不到女朋友，懂咩？」；網友爆笑回應：「最後一張好美哦～」、「最後一張怎麼有種歡迎來到痴鬼話連篇的時間那種恐怖的感覺」、「這個小孩有87%的機會是Miles（理科小童)（網友回：這件衣服是99%沒有錯了）」、「第三張好驚悚」、「弟弟的眼裡只有你的美腿」、「弟弟說：沒關係我要交男朋友」、「幫弟弟OS：我這是超現代拍攝技法，不信妳看第三張就知道了...懂咩？」、「第三張美到扭曲」、「攝影技術跟媽媽學的呀」，似乎有網友認出了這位「神童」的身份？

白癡公主之前曾分享成長經驗表示：「『你在不爽什麼？為什麼不笑看起來在生氣？』求學過程很容易被同學這樣認為，記得剛上高中的一個禮拜，沒有人敢跟我講話(因為塗黑色指甲油嗎？龐克風好看啊哈哈哈)後來才知道女同學們以為我在耍跩。」其實白癡公主的美照已經獲得一致好評，但網友們還是更愛她的搞笑自虧路線。