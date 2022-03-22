大家都覺得當公務員輕鬆又穩定，其中清潔隊員更被認為是個「爽缺」，每次都有很多人報考，競爭相當激烈。不過近日就有女網友分享身為清潔隊員的職場甘苦談，不僅要面對大量的垃圾，還要應付急著丟垃圾的民眾，曾經還被民眾甩得整身都是珍奶，讓她超崩潰，大家看完紛紛表示佩服。

一名女網友在「Dcard」發文分享，清潔隊有分環整班、掃路班、收運班、機動班，而自己屬於收運班的隊員，必須跟著垃圾車到各地收垃圾。由於工作內容會接觸到民眾，因此常碰到衝突、投訴，像是民眾抱怨垃圾車開太快等，讓她相當無奈，畢竟自己不是開垃圾車的，再者每個街道都有規定垃圾車該停靠的地方。

原PO也透露清潔隊員辛苦的地方，像是有民眾回收紙箱不先拆開，讓隊員必須在行駛中的車上拿刀子割開紙箱，常常不小心割到自己、劃破褲子；也有民眾聽到垃圾車聲音才急忙衝出來倒垃圾，害司機緊急煞車，車上的清潔隊員常因此跌倒，手腳瘀青。

原PO也向大家喊話，倒垃圾時，千萬不要直接把回收物甩上車，垃圾裡面常有玻璃，非常危險，並分享自身悲慘經驗，有次遇到一名老人丟回收，對方直接把2包回收甩到她身上，結果裡面的回收都沒有洗，害她身上全部都是珍奶，還整車流的到處都是，讓原PO氣到崩潰流淚。

原PO最後坦言，做這份工作其實還是很開心，因為上下班非常準時，有加班一定會給加班費，工作環境也算單純。貼文引起討論，大家紛紛表示，「辛苦了，會提醒自己跟身邊認識的人這些丟垃圾需知」、「最危險應該是民眾用丟的跟玻璃瓶、腐蝕液，做了快兩年回收，過年那才叫人間煉獄」、「平常在丟，都不知道這些秘辛」。