台北市議員、國民黨副秘書長羅智強，日前展開「1000公里傾聽桃園」活動，對此，資深媒體人韋安表示，羅智強至今雖未明說，但看來是下定決心選桃園了。

台北市議員羅智強。(中時資料照)

韋安今（22日）在臉書發文表示，羅智強雖未明說，但看來是下定決心選桃園了。首先，立委高金素梅在「圍墻計劃」的傳聞中，安排3天2夜，桃園復興區偏鄉原民部落「扎根」之行，羅智強一改往日的戰鬥性格，走比本土更本土的愛鄉路線。

其次，韋安指出，原本以為藍營2022桃園的贏面大，但目前看不出有可預期的強棒出線，綠營也有可能派出第一人氣的衛福部長陳時中，讓「不怕死」的羅智強去背水一戰，已經不是僅僅去當「工具人」角色，而是對藍營年底整體選戰有策略佈局意義。

韋安最後認為，羅智強一定要先跳脫「批綠打燦」的藍綠思維，桃園市長鄭文燦畢竟有著六都第二高施政滿意度，羅應該把「戰鬥藍」角色和定位朝向「做事藍」和「建設藍」調整，讓桃園人相信「他可以做的比鄭更好」，而非證明鄭過去8年做的不好。羅智強未來8個月，能不能掀一股「強風」，就全要看羅的本事和造化了。