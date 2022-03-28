年底九合一大選，國民黨桃園市長參選人未定，台北市議員羅智強展開行腳活動，以此決定是否參選，立委呂玉玲也積極備戰。國民黨主席朱立倫昨(27日)表示，本周才會針對有意願參選桃園市長的黨內人士進行徵詢。國民黨智庫執行長柯志恩今(28日)在其主持的廣播節目中說，「就我的理解，羅智強的民調，目前為止跟特別一、兩位在地的委員來比的話，還沒有領先」。

羅智強目前在桃園各區深入基層行腳，而朱立倫前天稱桃園市長歷來都是在地人來選，被外界解讀是把羅智強給排除在外了。朱昨參加國民黨歸僑聯誼會春酒受訪時表示，本周才要針對桃園市長人選來做了解，最重要的是要獲得桃園民眾的支持，以及對桃園的願景、未來做出完整的規畫和貢獻。

柯志恩今在《POP撞新聞》中談到，最近有很多人在問她「國民黨桃園市到底應該找誰？」，知道羅智強發揮他「苦行僧」的精神，還是繼續在傾聽在地民意，很多臉書轉傳消息說，好像有意角逐桃園市長的人，對於不是在地人出來頗有微詞，「其實我們都不是桃園人，很難了解當地的反應」。

柯志恩指出，就自己的理解，羅智強的民調，目前為止跟特別一、兩位在地的委員來比的話，還沒有領先，當然他現在民調已經維持還不錯，只是他還沒有正式宣告，還沒正式宣告前，所有民調都只是參考。她說，在被揣測參選跟正式要參選民調間的落差是非常大，目前為止桃園都還沒有人表明說要一定要選，民調只能憑藉在地人對所認知的政治人物所投射出的感覺。

「說實在大家都揣測可能是呂玉玲」柯志恩說，呂自己本身也積極做部署，她是我們第九任立委好同事，長期在國防外交委員會，桃園很多軍眷跟老將軍其實對她是非常稱讚，但是否能因此揣測是她代表桃園出來角逐市長？主席也說這周才要做徵詢，「只要透過非常正統機制選出代表黨的候選人，對我們來說，都一定會全力幫忙」。