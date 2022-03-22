必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」不僅有香菜豬血糕比薩中的經典食材，還新加入了Q彈豬大腸、滑嫩豬血、特調五更醬汁，讓經典台式料理「五更腸旺」在比薩餅皮上神奇還原。（必勝客提供）

必勝客台味比薩每次推出新口味都讓人驚呼連連，這次必勝客「逗陣HOT台味」系列繼「蝦猴酥蚵仔比薩煎」再推出「全民HOT比薩選舉」，由化身葙菜、參蓓姬、湯圓元三「味」候選人一同角逐，並預告當選就能再次回歸上市。

香菜豬血糕比薩正式復活啦！去年必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」吸引全台民眾爭相嘗鮮、造成社群平台洗版，更點燃「香菜」正反兩派爭論，堪稱史上最具爭議性的HOT台味比薩。

今年香菜豬血糕比薩更在必勝客舉辦的台味比薩復活戰─「全民HOT比薩選舉」中，險勝「總舖師三杯雞比薩」正式重磅回歸，並隆重推出更鬧、更獵奇，集結暗黑食材之王「香菜」、豬血糕與經典台式料理「五更腸旺」的「香菜豬血糕五更腸旺比薩」。

必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」除了保留上一款香菜豬血糕比薩中的經典食材：小農契作香菜、滷香豬血糕，還新加入了香Q脆彈豬大腸、滑嫩豬血，搭配特調五更醬汁及蒜苗、辣椒來提香，讓經典台式料理「五更腸旺」在比薩餅皮上神奇還原！結合莫札瑞拉起司的濃郁滑順，多層次豐富的奇妙美味，絕對出乎意料、顛覆想像。

必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」即日起限時限量開賣，限定搭配薄脆餅皮，單點一個大比薩優惠價399元，也能以原價780元搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠。若是多人聚會，光吃比薩還不夠過癮，也可選擇「香菜豬血糕五更腸旺比薩」搭配厚燒醬烤BBQ(4排)、及1.25L飲料的「香菜豬血糕五更腸旺烤雞餐」，限時優惠只要609元，更豐盛更划算。