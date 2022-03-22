電競筆電大廠微星(2377)今舉行法說會，微星去年全年賺逾兩個股本，稅後盈餘為169.21億元，較前一年成長1.12倍，EPS達20.03元，刷新歷史紀錄。去年微星3率3升，包括毛利率19%，營業淨利率9.9%，稅前淨利率10.2%。展望今年首季，董事長徐祥表示，首季營收可望有2位數年增，但受疫情和戰爭因素，3月買氣下滑，使庫存會有偏高的壓力，第二季是全年低點。

展望下半年，徐祥指出，INTEL、AMD、NVIDIA都有新品發表，可望帶動電競成長，H2審慎樂觀。全年營收仍可望有2位數成長，尤其在電競和商用表現正向。去年微星俄羅斯的營收占比僅約4~5%，盧布也有避險，對微星影響有限。但若戰爭延長影響到泛歐的買氣，則會有較大影響。今年通膨影響終端消費力，微星將視市況調整出貨，以電競和商用的機種為主。

微星首季筆電新品陸續推出，加上顯卡市況持續熱絡，晶片供給也提升，前兩月營收352.57億元，年增率16.44%，首季可望維持逾500億的規模，寫下歷來同期新高。去年微星營收占比分配，系統占比約44%，零組53%，AIOT占比3%。董事長徐祥表示，去年顯卡帶動毛利走高，毛利率年增4.5%。但運費飆漲，海運一口櫃由3000元上漲到2萬元，使費用率上揚到9.1%。

微星去年營收突破2000億元，達2018.1億元，創成立以來的新高，年增37.8%，營業毛利為382.4億元，年增79.5%，營業淨利為199.75億元，年增117%。微星總經理黃金請表示，車載商用解決方案未來相當看好，會是微星重要的產品部門。

微星深圳廠(恩斯邁電子)受中國疫情升溫影響，自上週一(14日)起停工抗疫，也成為短期營運逆風。黃金請今天表示，深圳廠昨天已經復工，影響只有二至三天，且海外倉庫庫存可暫時滿足需求。要注意是供應鏈問題，貨運司機影響較大。

至於高階顯卡近期傳出跌價，黃金請表示，去年挖礦、WFH等需求使顯卡出現供需失調，今年疫情結束，顯卡供應趨於正常使價格回落，對消費者而言是帶來正面效果，不見得是不利的。