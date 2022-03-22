歐股周二早盤繼續走高。油價高升推動能源股上漲；另在美聯準會主席包爾(Jerome Powell)鷹派談話之下，金融股上揚。

周二泛歐Stoxx 600指數早市升1.98點或0.44%，為456.77點。油氣股上漲0.8%，銀行股上漲1.1%。

聯準會主席包爾周一表示，聯準會將迅速地提高利率，並可能更加積極地打擊熱通膨。而市場也正在消化上周升息25個基點的消息。

俄羅斯入侵烏克蘭，市場擔心供應中斷，引發大宗商品價格上漲，包括原油、工業用金屬。而在歐盟國家開始討論對俄羅斯石油禁運的可能之下，儘管意見仍分歧，但持續引發油價上升。

石油公司占比高的英國富時指數上漲0.4%，連兩天漲幅領先其它歐洲股市。

芬蘭公用事業公司Fortum升0.7%，該公司同意以100億挪威克朗(約11.4億美元)將旗下Fortum Oslo Varme的50%股份賣出。