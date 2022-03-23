新北市瑞芳區一名年約70歲的徐姓老翁退休在家，疑因不滿飼犬吵鬧加上躁鬱症發作，竟以球棒猛敲飼犬頭部，致使飼犬身亡，並將飼犬屍體裝入塑膠袋，丟棄至山區，4歲的孫子將此事告知學校，徐翁虐待動物惡性才被揭穿，全案依違反動保法由警方函送地檢署偵辦。

新北市動保處日前接獲家暴防治中心社工通報，瑞芳區發生飼犬遭家中長輩打死慘劇，家中另一飼犬也飽受驚嚇，動保處獲報後立即會同警方前往查辦，徐翁與家人共同飼養2隻米克斯犬，寵物登記皆為配偶名下，他因退休閒賦在家負擔起照顧飼犬責任，案發當下單獨2飼犬共處，其中飼犬「滿滿」因過於吵鬧，徐翁躁鬱症疑似發作，竟隨手拿起家中球棒猛敲飼犬頭部，致使飼犬身亡，隨後還將「滿滿」裝入黑色塑膠袋中，帶到附近山上樹林處丟棄。

妻子下班回家後，發現「滿滿」不見，另一隻飼犬則躲至牆角害怕發抖，在妻子追問下，徐翁才坦承犬隻已他打死。妻子緊急通知未同住的子女們回家至丟棄地點共同尋找，最後在距離山坡下2公尺處將「滿滿」遺體找回，並送往萬里福田寵物禮儀社火化。事後徐翁4歲孫子告訴學校老師，學校通報社會局家暴防治中心轉介，此事才被揭露。

為確保另1飼犬安全，飼主將家中另一隻犬送往其他親友家飼養，動保處並責令徐翁日後不得飼養及認養寵物，避免日後再有憾事發生。

動保處表示，徐翁因躁鬱症長期服藥，家中同住親友應需注意身心狀況，事先防範避免親人及毛寶貝受到傷害，讓寵物擁有安全適當生活環境，是飼主應盡義務，對於虐待動物行為，動保處嚴懲不貸。