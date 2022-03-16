黃色巨龍超吸睛 陳井寮堤防可與黃花風鈴木並肩 人潮滿滿 12:312022/03/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣大林鎮陳井寮堤防黃花風鈴木吸引滿滿人潮賞花。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣大林鎮陳井寮堤防黃花風鈴木吸引滿滿人潮賞花。（張亦惠攝） 黃色風爆來襲！近來各地黃花風鈴木滿開，整片黃色花朵吸引許多民眾前往拍照，嘉義縣大林鎮陳井寮堤防邊綿延約3公里的堤防旁，五河局種植約2000s棵黃花風鈴木，因花攀到堤防上，遊客可與黃花並肩同行，連平日都吸引滿滿人潮。 五河局表示，過去從八掌溪畔開始種植黃花風鈴木，後來朴子溪過溝堤防、陳井寮堤防旁也都有種植，陳井寮堤防旁3公里共種植2000棵黃花風鈴木，平時會定期派員除草、清理環境，但並沒有特別施肥。 八掌溪畔黃花風鈴木盛開 防汛道路紅線禁停車 台農4號馬鈴薯試種 耐病、耐淹水農民種植意願高 #黃花風鈴木 #堤防 #黃色 #種植 #五河局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園賞櫻熱點 莒光公園連獲6年空品獎 04:102022/02/28 地方新聞 屏東噴印創意 藍黃色系蘭花挺烏克蘭 04:102022/03/14 地方新聞 響應新北山海造林 東森集團3年將種植1.5萬棵樹 22:362022/03/12 財經 木棉花樹下吟詩賞樂 鹽水詩路台灣詩歌吟唱會浪漫登場 14:272022/03/13 寶島 嘉縣台農4號馬鈴薯 農民種植意願高 04:102022/02/26 地方新聞 官田農會推廣種植蕎麥 每分地產量達150公斤 19:522022/02/25 寶島 新北山海造林 年種4萬棵樹護生態 04:102022/03/13 地方新聞 聲援烏克蘭！民間手染藍黃國旗義賣 一夜銷售一空 13:502022/03/02 生活 嘉義、台南追花 風鈴木、木棉花爭艷 04:102022/03/13 地方新聞 時代雜誌最新封面 藍黃色向烏克蘭英雄致敬 17:132022/03/03 國際 吃到金色皮蛋！一剝驚見橘黃流沙疑過期 老饕反讚：極品 12:042022/02/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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