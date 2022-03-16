嘉義縣大林鎮陳井寮堤防黃花風鈴木吸引滿滿人潮賞花。（張亦惠攝）

黃色風爆來襲！近來各地黃花風鈴木滿開，整片黃色花朵吸引許多民眾前往拍照，嘉義縣大林鎮陳井寮堤防邊綿延約3公里的堤防旁，五河局種植約2000s棵黃花風鈴木，因花攀到堤防上，遊客可與黃花並肩同行，連平日都吸引滿滿人潮。

五河局表示，過去從八掌溪畔開始種植黃花風鈴木，後來朴子溪過溝堤防、陳井寮堤防旁也都有種植，陳井寮堤防旁3公里共種植2000棵黃花風鈴木，平時會定期派員除草、清理環境，但並沒有特別施肥。