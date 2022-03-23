基於Adobe現有的使用於打造沉浸式3D體驗、電子商務平台和數位體驗的功能，Adobe 向數百萬用戶發布了全新整合的Adobe Creative Cloud和 Adobe Experience Cloud功能，用於設計、創作和提供引人入勝且逼真的虛擬體驗，將為各行各業提供Adobe 3D 內容創建及個人化的解決方案。

此外，Adobe也發佈了《元宇宙行動指南》，在 Summit 期間預先展示了即將推出的 Substance 3D Modeler 和擴增實境（AR）購物工具，並公布了與可口可樂公司、Epic Games、美國全國運動汽車競賽協會（NASCAR）和 NVIDIA 等領先品牌在一系列技術創新和客戶體驗方面的合作，其中包括迎接元宇宙需要具備的關鍵要素：

·3D 及其他沉浸式內容創作：如今的沉浸式體驗，包括遊戲、互動式商務與教育體驗，主要皆由業界領先的Adobe 3D和沉浸式內容創作工具Substance 3D和Aero創建而成。很多具有前瞻性意識的品牌正在透過3D設計工作流程最佳化產品設計，保證行銷內容以更優質、更快、更高效率的工作流程輸出，例如借助Substance Stager等工具進行虛擬攝影。

·虛擬購物體驗：如今，Adobe正攜手數千家企業改善線上店面和其他電商相關的數位體驗。這些專業能力和跨雲端平台的整合功能，可以幫助企業為那些想要在虛擬世界中購買虛擬和實體產品的使用者提供沉浸式體驗。

·虛擬身份和資產的可攜性：Adobe支援品牌能夠隨時隨地、於任何管道為客戶提供統一、個人化的數位體驗。透過其專業技術，Adobe能夠為正在享受元宇宙和其他沉浸式體驗的用戶自主設計專屬的虛擬角色和資產，並在虛擬世界中使用這些客製化資產。

Adobe Creative Cloud首席產品長兼執行副總裁Scott Belsky表示，只有具備功能豐富、個人化、扣人心弦且具有互動性的內容，元宇宙和其他沉浸式體驗才能取得成功。為了在元宇宙中取得領先，品牌需要從即刻起開始創建 3D 和沉浸式內容，以更好的迎接虛擬世界的到來，並讓打造產品設計、行銷和電商資產的過程事半功倍。