氣象局也預告接下來中南部地震帶將持續釋放能量，就有民眾疑問若真的再度發生強震，該往哪躲。（吳建輝攝）

花蓮近海今凌晨發生規模6.6地震，全台民眾被搖醒，大小餘震近150個，讓所有南投人不禁回想起921，氣象局也預告接下來中南部地震帶將持續釋放能量，就有民眾疑問若真的再度發生強震，該往哪躲，南投縣政府表示，避難收容所位置縣府、公所網站防災專區都能查詢，民眾也能撥打電話洽詢。

凌晨1點41分在花蓮近海發生強震，國家級警報大響，強烈的晃動許多民眾被搖醒，甚至根本就沒睡，氣象局也表示，這是今年規模最大地震，發生原因主要是因板塊擠壓造成，為菲律賓板塊呂宋島衝擊台灣島東部，從東南方向往西北方向衝，也提醒未來中南部幾個大斷層，都應該要小心。

對於民眾疑問，南投縣消防局表示，縣府以及各公所網站都設有防災專區，能上網查詢到鄰近的收容所，包括鄉鎮市、地址、管理人、連絡電話、收容人數等等，都詳細記載在網頁，而消防局也固定與村里長、社區進行宣導，若有強震等天災發生，第一時間該如何疏導，都有做相關教育訓練。

縣府社勞處則表示，南投縣境內目前共有354個避難收容所，而每個收容所適用的災害也會不同，像是水災、震災、土石流、坡地災害，甚至是海嘯等，因此也呼籲民眾能夠掌握了解離住家最近避難所位置，以及疏導方向，若真的發生意外，也應鄰里互助共助，爭取更多逃生時間。

消防局也強調，遇到地震切勿慌亂，冷靜應對是第一要點，最重要保命3步驟包括趴下、掩護、穩住，盡速躲在堅固家具、桌椅或牆邊，切勿靠窗戶，家中也應該準備緊急避難包、滅火器等設備、並知道瓦斯、自來水及電源安全閥開關位置，但每個地震發生狀況都不同，引此保持警覺，增加防災知識，才能保護自己保護他人。

南投縣政府表示，避難收容所位置縣府、公所網站防災專區都能查詢，民眾也能撥打電話洽詢。（吳建輝攝）