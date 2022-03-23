新冠肺炎疫情未歇，但隨著追加劑疫苗施打率提升，外界也關注台灣到底何時能完全解封，衛福部長陳時中昨(22日)表示，期待有很好的藥物出來、國際疫情下降，或是病毒的變異朝向更輕症化，這些都是開放的可能性。前民進黨立委沈富雄今(23日)則提出12項具體建議，直接喊：5/1全國正式宣布解封。

沈富雄今在臉書指出，一如他預期，全球將在6月底前紛紛解封，不隔離、不做PCR、不看疫苗護照；他說，從「清零」到「共存」需要走一個180度反向的大轉彎，而不是兩路直線相接的康莊大道，「嘉玲」被視為「清零」的指標，卻是解封路上的反指標，解封的終極目標是要使台灣的自然免疫率與世界的平均值60%同一水平，如果國內的本土確診數一直「嘉玲」，那要等到何年何月台灣的自然免疫率才能從3%攀升到60%？境外移入隨即斷鍊，是喜實憂，於事無補。

防疫進入下半場的解封路，沈富雄認為，陳時中團隊要先具備三個條件：智慧、格局以及勇氣，目前陳時中團隊顯然沉緬於「嘉玲」的快感，而未警覺「嘉玲」與「共存」在戰略上的扞格與矛盾，等到驀然回首，不得不與「嘉玲」分手時，那才是兩年半來最悵然若失的一刻。

因此沈富雄提出12點建議，包含5/1全國正式宣布解封、解封一次到位、國境不再檢疫，不查疫苗護照，不隔離、境內確診者不追感染源，不匡列，不隔離，不檢疫、除探訪年老並有共病的高風險者外，其餘室內、外解除口罩強制令、全力保護高風險人口，尤其是年紀大且有共病的老年人，疫苗第三針覆蓋率應達70%以上等等。

對此有網友表示贊成，「嘉玲與共存似乎是魚與熊掌不可兼得」、「政府不可能這麼做的」、「要卡位，卡資源到選舉開始」、「同意您的看法」；但也有人認為憂喜參半。