星座運勢網站「蘇米的星座館」公布4月最幸運星座，天蠍座、雙魚座、獅子座、白羊座在4月運勢很順遂，尤其是第一名的白羊座，揮別過去一段時間的霉運，整個月心想事成，要好好把握。

▍第四名：天蠍座

天蠍座4月的事業運特別順遂，因為白羊座位於天蠍座的六宮，這是工作的宮位，4月後和同事相處融洽，能得到表現機會，受到上司重視，過去在工作上遇到的問題都能迎刃而解，求職者也能順利找到適合的工作。

▍第三名：雙魚座

雙魚座4月的財運明顯提升，因為太陽進入白羊座，讓偏財運變好，有機會得到獎金或紅包，抽獎也容易中獎，若有在買股票、投資的人，最近能小賺一筆，整個月手頭寬裕，不過也不要太沉浸在物質享受中，建議多看書、參加各種活動來豐富精神生活，否則可能會感到有點空虛。

▍第二名：獅子座

獅子座4月整體運勢都很好，無論做什麼都特別順利，如果有任何計畫，像是換工作、安排研習、考證照等，都可以安排在4月開始行動，能達到事半功倍的效果。另外，獅子座4月魅力值提升，人際關係很順利，無論在社交場合或認識異性時，都能受到他人的青睞，單身者甚至會出現多名追求者示愛，人氣很旺，把握機會可以拓展人脈或脫離單身。

▍第一名：白羊座

白羊座過去一段時間過得很不順，工作遇到挫折，生活也處處碰壁，幸好來到4月後可鹹魚翻身，迎接超級好運，太陽的能量把過去的霉運一掃而空，求職者能找到理想的工作，經濟吃緊的人也能受親友援助，單身者有機會認識許多異性，就算沒有順利交往，也能交到許多有趣的朋友，若有計畫告白的人，可把握4月行動，成功機率特別高。