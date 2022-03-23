柳相士特展「民雄柳相命理局：八字人生專賣店」3月19日到3月30日在民雄鄉一樂酒家展出。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉知名的「青瞑仙」柳相士（本名柳得男）2014年辭世，在其過世後8年，中正大學「民雄學」課堂學生訪問其家人，並搜集相關資料，做成成果報告後申請校內紫荊書院經費，將成果擴展成展覽，成了柳相士過世後首場展覽，因柳相士客人眾多，展覽也引發不少迴響。

策展人吳泓錡說，展覽是「民雄學」課程的延伸，當時走入田野並做出調查成果，但因只有1學期的時間，成果有限，後來申請校內紫荊書院的計畫經費，與謝昕宜、洪銘威共同策展，加上團隊8位成員的努力，深入了解柳相士及相命文化，19日至30日在民雄「一樂酒家」展出。

柳相士是全台知名算命師，國內外共有8位總統都曾找他算命，包括蔣經國、陳水扁、韓國前總統朴正熙等，歌仔戲女星楊麗花也曾到民雄找他算命，當時甚至發生鄉民為一睹楊麗花風采，蜂擁到柳相命館而擠迫玻璃窗的小插曲，策展團隊將柳相士的生平、事蹟一一整理出來，還展出民眾提供的柳相士算命音檔等。

其實柳得男原非民雄人，是從六腳鄉遷徙至民雄，後來在民雄落腳，除了柳得男如何獲得算命能力等過程，策展團隊也展出許多柳相士生活上的習慣，介紹柳相士的一生，吳泓錡說，希望帶領觀展者透過不同面向認識真實樣貌的柳相士。

吳泓錡表示，希望透過展覽讓大家了解柳相士真實的一面，展覽目前引發不少迴響，曾被柳相士算過命的客人遠從台中而來看展，也有人從美國特地託人送花前往，柳相士的家人也希望透過展覽搜集更多過去的老照片。