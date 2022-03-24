俄羅斯侵略烏克蘭即將屆滿一個月，世界衛生組織（WHO）今天表示，戰火迄今造成的人道危機只是冰山一角；世衛也呼籲停止攻擊醫療機構，目前已證實至少有64起這類襲擊事件。

路透社提到，這64起攻擊事件發生在2月24日到3月21日之間，導致15死、37傷。

法新社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「我們目前面臨的問題…真的只是需求的冰山一角。未來幾週，烏克蘭境內必須要有進一步、大規模的援助，因為我個人從未在發展如此迅速的危機中見過這麼複雜、倉促的需求。」

萊恩提到俄軍包圍的烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），據信當地有數以萬計平民陷入無水、無糧也沒電可用的困境。

他表示，在馬立波，就連把人送醫接受治療都要冒著生命危險，眼看親人可能會死，卻無能為力，「這本身就是對醫療照護的攻擊：讓人們恐懼到無法移動以取得水、食物和醫療的地步。很難解釋這有多麼非人性」。

萊恩還說，已有360萬人逃離烏克蘭，估計境內還有650萬人流離失所，另有1200萬人的生活被戰亂影響，在原有4400萬人口的烏克蘭，相當於半數都遭受戰爭衝擊。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「必須立刻停止攻擊醫療機構，醫療系統、設施和醫護人員不是、也絕不應該成為攻擊目標。」

世衛組織未來3個月需要5750萬美元來協助烏克蘭，但目前僅收到960萬美元。