職場新鮮人在面試時多少會擔心自己不符合公司的期待，因此努力考取各種證照或是研究所，為的就是讓自己有項能被加分的經歷，不過近日美女作家黃大米發文分享了與朋友丈夫聊天時的所見所聞，她提到對於老闆來說除了看學歷外，「家境條件」及「有無學貸」也成為他們注重的條件之一，不少網友也開玩笑表示「家境不好、上有父母下有小孩及有房貸的人」就是老闆們最愛的天選之奴。

美女作家黃大米近日在臉書分享與朋友先生的談話內容，她首先提到朋友的先生在電子業大廠任職，每次在面試時都會層層把關，除了優先挑選畢業於台大、清大、交大的高材生，他們最喜歡用的就是刻苦耐勞，且不會輕易離職的社會新鮮人，因此他們在面試時很喜歡問面試者是否有學貸？又或是家境狀況等等。

黃大米在聽到後也提出自己的疑問，她表示不清楚這與面試工作的關聯性，而朋友的先生則解釋，那些家境不好或是有學貸的新鮮人不會輕易離職，他們身上背負著許多金錢壓力，所以錄取他們的風險比較低，不會培養沒多久就想出國念書或旅遊，且他們通常也都吃苦耐勞，因此錄取他們對公司來說效益較高。

網友表示企業的確愛用家境較清寒的新鮮人。(圖/翻攝自黃大米臉書)

貼文一出許多網友表示感同身受，不少網友提到當初自己就是這樣被錄取的，剛畢業時經濟壓力大，的確很需要穩定的工作，老闆們通常也會以此來判斷面試者能否長久任職，留言中也有許多主管認證貼文的內容，表示此3種類型的人的確吃苦耐勞，抗壓性高也有毅力且不會動不動就離職，就如網友所說的一樣，是天選之奴的最佳人選。