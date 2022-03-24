泰安民宅大火狂燃燒成廢墟 屋主嗆傷命危送醫 16:132022/03/24 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救，消防隊員對林某急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅，24日下午發生火警，泰安消防分隊趕往搶救，發現62歲林姓屋主被嗆昏，經救出送往大湖鄉大順醫院急救，有生命危險。起火原因正由警消調查中。 泰安鄉錦水村圓墩部落1間平房，24日下午突然發生火警濃煙，泰安消防分隊據報趕往，發現平房臥室起火，並冒出濃煙，消防人員布署水線灌救，並從臥室中救出林姓男屋主，林某人被濃煙嗆昏，消防隊員當下對林某實施CPR搶救，並緊急送往大湖鄉大順醫院急救，有生命危險。 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救，屋內傢俱已被燒毀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救，屋內傢俱已被燒毀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 泰安鄉苗62線道路施工意外 1少年墜落邊坡重傷 高雄化工廠群聚爆11人染疫 嘉義婚宴再增2確診 #大火 #泰安鄉 #嗆昏 #有生命危險 #民宅火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推銷未上市股票吸金3億 盤商、作手11人遭約談 17:382022/02/24 社會 桃園2移工慘遭同鄉圍毆1人命危 施暴移工被逮三緘其口 12:382022/03/02 社會 中和公寓火警 緊急疏散4人 1人嗆傷送醫 16:582022/02/21 社會 地震又降雨 苗栗泰安落石砸遊覽車1婦人受傷 15:412022/03/24 社會 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 新北石門民宅竄火舌 6旬翁行動不便獲救送醫 17:502022/02/14 社會 年輕人基隆KTV前互看不爽 1人左眼球遭刺穿 15:392022/03/22 社會 板橋一家4口確診案 勤業眾信台北所3301人全採陰 16:082022/02/11 生活 影》桃園平鎮工廠惡火！火舌狂竄1人受困 轎車隔牆遭火噬 21:062022/03/01 社會 苗栗轎車、砂石車相撞「車頭扭曲變形」1人OHCA、1重傷 13:082022/03/22 社會 苗栗女攤販同住3家人染疫 擴大篩檢581人結果出爐 15:532022/02/20 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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