苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救，消防隊員對林某急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅，24日下午發生火警，泰安消防分隊趕往搶救，發現62歲林姓屋主被嗆昏，經救出送往大湖鄉大順醫院急救，有生命危險。起火原因正由警消調查中。

泰安鄉錦水村圓墩部落1間平房，24日下午突然發生火警濃煙，泰安消防分隊據報趕往，發現平房臥室起火，並冒出濃煙，消防人員布署水線灌救，並從臥室中救出林姓男屋主，林某人被濃煙嗆昏，消防隊員當下對林某實施CPR搶救，並緊急送往大湖鄉大順醫院急救，有生命危險。

苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩部落1間民宅發生火警，林姓屋主被嗆昏送醫急救，屋內傢俱已被燒毀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）