新冠肺炎疫情延燒，國內今新增103例確定病例，為21例本土個案、82例境外移入。本土疫情中，新北樹林科技廠繼昨日爆出10人染疫後，今再增10人確診，基隆警察案則增5人、高雄化工廠增4人。另有2名感染源待釐清的新北個案，其中1人與昨確診的作業員（案22598）住處相近。

今日本土個案為13男、8女，介於10多歲至70多歲，縣市為新北11例、基隆5例、高雄4例、桃園1例，其中10人為樹林科技廠相關、1人與昨日新北作業員足跡相關、1人為陪病檢出的三重業務員、5人與基隆警察案相關、4人與高雄化工廠相關。

高雄化工廠群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北樹林某科技廠群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

基隆個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

發言人莊人祥表示，樹林科技廠經擴大採檢900人，890人檢出陰性，10人為陽性，其中新北9例、桃園1例，都是工廠員工。10名確診者中，9人是本國籍、1人為外國籍，Ct值介於14.1～30.5之間，接下來還會針對陽性個案的同住家人進行採檢。此案仍在持續疫調、定序，釐清感染源中。

今日新北中和新增1名20幾歲男子確診（案22639），為某公司職員，不是目前匡列的接觸者。莊人祥表示，這名男子在3月24日開始流鼻水、喉嚨痛，因快篩陽性而就醫，Ct值為17.2，住處和昨確診的案22598相近。另新北三重今亦新增1例業務員確診（案22701），為30幾歲女性，因陪病需求，3月25日到醫院自費採檢陽性，Ct值12.3，這2人的感染源都不明。

至於基隆新增的5例，都和昨日警察群聚相關，其中案22638是另一名警員，因3月20日與昨確診的警察（案22596）共餐而被匡列，而案22687曾在3月24日和昨確診的40幾歲女子（案22595）共餐。另3案都曾到銀河小吃店，Ct值介於12-15.9，持續疫調、定序釐清感染源中。

高雄新增的4例和都化工廠相關，其中3人為員工（案22599、22641、22642），另案22640是案22459、案22641的同住家人 。4人的Ct值介於14.8-33之間，其中案22641、22642是隔離期間檢出，仍在釐清感染源頭中。

至於境外移入個案，為48男、34女，介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（10例）、印尼（6例）、菲律賓及馬來西亞（各5例）、義大利、英國及泰國（各3例）、韓國、澳大利亞、法國、瑞典及美國(各2例)、德國、西班牙、吉爾吉斯、香港、瑞士、日本及阿拉伯聯合大公國（各1例）移入，另30例調查中。入境日介於今年1月25日至3月25日。

截至目前，國內共累計2萬2566例確診、135例空號、853例死亡。