新北市政府警察局今（24日）發布一波官警調動名單，共有134名官警異動，層級包含三線二星的警政監、三線一星的科室主管、二線四星的副分局長、二線三星的組長、主任及二線二星至二線一星的派出所所長等重要職務，都在這波調動名單當中。

警察局表示，為因應現階段治安工作勤業務需要，經依相關適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平及職期調任等原則通盤檢討，期使每位同仁適才適所，提升整體治安維護效能。

警察局也特別說明，這次調動的原則，警察局充分尊重各分局分局長的人事建議權及當事人意願，部分派出所所長考量家庭因素及工作地點遠近，也都能盡量滿足同仁需求，充分發揮人事制度「人性化」的原則，也獲得許多同仁的肯定與讚賞。

另因應今年即將上路的「跟騷法」，內容包含刑案偵查，並可發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，婦幼隊警察隊這次也「破例」由過去擔任過新莊、板橋偵查隊長的專員林子翔接任，原隊長陳良良升任永和警分局副分局長職務；另外原警察局專員陳嘉鵬支援刑大重案組期間，率隊偵破永和轄區持槍警匪對峙案，緝獲大批槍械，表現傑出，這次也升任保安警察大隊副大隊長。

警局長黃宗仁表示，這次的調動名單，許多同仁都是在份內職務表現傑出，加上升遷排名為前段班，他也強調，上任後要求落實「健康的人事制度」，才能有效提振警察士氣，他也期勉新到任的每一位官警，要盡快熟悉各項勤業務，把重心擺在治安、交通與為民服務，讓市民有感，更要讓治安無縫接軌。