和泰車去年每股大賺近30元、擬配息20元 均改寫汽車股新高 19:222022/03/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車市龍頭和泰汽車（2207）24日召開董事會，通過去年度財報。去年合併營收2,469.17億元、年增6.52％，稅後淨利162.11億元、年增17.06％，EPS達29.68元，董事會提案擬配發現金股息20元，配發率67.39％，以24日收盤價589元計，現金殖利率約3.4％。 和泰車去年合併營收、稅後淨利、EPS、股息金額均創歷年最高紀錄，也同步締造汽車類股新里程碑。 台航去年獲利 年增1.54倍 英特磊去年每股賺2.45元 擬派息1.5元 #和泰車 #合併營收 #稅後淨利 #EPS #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》宏佳騰去年EPS達4.72元再登峰 擬配息3元、殖利率約5.6% 16:382022/03/24 財經 《汽車股》麗清去年每股賺1.03元 擬配息0.62元 08:082022/03/24 財經 華城 擬配1元現金股利 04:102022/03/24 證券．權證 《金融股》臺企銀今年獲利看佳 放款續拚增6% 15:582022/03/24 財經 茂達去年賺逾一股本 配息9.02元 04:102022/03/24 證券．權證 《化工股》2因素挫營運 南寶去年獲利衰退 17:382022/03/24 財經 《百貨股》特力去年每股賺1.58元 擬配息1.28元 08:282022/03/24 財經 亞泰金屬去年EPS5.75元獲利新高 2022年IC載板基材帶動營運續揚 11:032022/03/24 財經 美利達去年獲利創高 早盤股價翻黑 11:432022/03/24 財經 汎德去年獲利豐收 大方配息 04:102022/03/24 證券．權證 晶豪科 今年可望賺逾二股本 04:102022/03/24 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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