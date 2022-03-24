車市龍頭和泰汽車（2207）24日召開董事會，通過去年度財報。去年合併營收2,469.17億元、年增6.52％，稅後淨利162.11億元、年增17.06％，EPS達29.68元，董事會提案擬配發現金股息20元，配發率67.39％，以24日收盤價589元計，現金殖利率約3.4％。

和泰車去年合併營收、稅後淨利、EPS、股息金額均創歷年最高紀錄，也同步締造汽車類股新里程碑。

台航去年獲利 年增1.54倍
英特磊去年每股賺2.45元 擬派息1.5元
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