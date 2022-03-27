據大陸國家衛健委今天（27日）通報，昨天（3月26日0—24時）報告新增確診病例1254例。其中境外輸入病例37例；本土病例1217例。

大陸本土病例當中，吉林1071例仍居高不下，其中長春市633例、吉林市434例、四平市4例；

上海47例，其中閔行區15例、嘉定區9例、寶山區6例、徐匯區5例、靜安區3例、浦東新區3例、長寧區2例、楊浦區2例、普陀區1例、虹口區1例；

遼寧28例，其中瀋陽市16例、營口市7例、鞍山市2例、大連市1例、鐵嶺市1例、葫蘆島市1例；

天津16例，其中河北區6例、東麗區3例、西青區3例、河東區2例、南開區1例、北辰區1例；

河南14例，其中周口市13例、洛陽市1例；

河北10例，其中唐山市5例、廊坊市5例；

黑龍江8例，其中哈爾濱市7例、綏化市1例；

山東5例，其中濱州市4例、威海市1例；

湖南4例，其中長沙市2例、懷化市2例；

安徽2例，均在蕪湖市；

江西2例，均在南昌市；

廣東2例，其中茂名市1例、汕尾市1例；

甘肅2例，其中蘭州市1例、天水市1例；

此外，北京1例，在通州區；江蘇1例，在泰州市；浙江1例，在湖州市；福建1例，在泉州市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1例，在安康市。

與此同時，大陸昨天新增無症狀感染者4448例，其中境外輸入115例，本土4333例。

在大陸本土4333例無症狀感染者當中，上海2631例最多，其中閔行區955例、徐匯區327例、浦東新區322例、嘉定區233例、黃浦區159例、寶山區147例、靜安區105例、奉賢區85例、松江區82例、普陀區68例、虹口區48例、長寧區27例、崇明區27例、楊浦區22例、青浦區20例、金山區4例；

吉林1007例，其中吉林市509例、長春市495例、遼源市2例、松原市1例；

福建264例，其中泉州市261例、漳州市3例；

河北142例，其中廊坊市72例、唐山市70例；

遼寧82例，其中瀋陽市41例、營口市25例、大連市13例、遼陽市2例、鞍山市1例；

山東64例，其中濱州市47例、濰坊市6例、泰安市4例、臨沂市3例、青島市3例、聊城市1例；

天津30例，其中西青區11例、河北區8例、河東區3例、靜海區3例、東麗區2例、和平區1例、河西區1例、南開區1例；

江蘇16例，其中蘇州市10例、南通市2例、南京市1例、無錫市1例、徐州市1例、連雲港市1例；

安徽16例，其中銅陵市10例、蕪湖市4例、合肥市1例、蚌埠市1例；

甘肅14例，其中蘭州市8例、天水市5例、臨夏回族自治州1例；

雲南12例，其中德宏傣族景頗族自治州8例、紅河哈尼族彞族自治州2例、文山壯族苗族自治州2例；

江西11例，其中南昌市10例、宜春市1例；

廣西11例，其中防城港市8例、崇左市2例、百色市1例；

河南10例，其中焦作市5例、周口市3例、鄭州市2例；

廣東8例，其中深圳市3例、東莞市3例、汕尾市1例、清遠市1例；

陝西5例，均在安康市；

浙江4例，其中嘉興市2例、杭州市1例、金華市1例；

黑龍江3例，其中哈爾濱市1例、七台河市1例、綏化市1例；

內蒙古2例，均在呼和浩特市；

重慶1例，在南岸區。