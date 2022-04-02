北市新增18例本土 遍佈8行政區萬華4例最多 16:092022/04/02 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 疫情持續升溫，台北市今新增18例本土個案，台北市也公布案23599、23631與醫院護理師感染相關的個案足跡，曾在3月30日到過成功耳鼻喉科診所、迎風狗運動公園、饒河街夜市、東發號油飯麵線和小時候彈珠堂。另外還有案23294、23732，與台中婚宴相關。 北市衛生局也公布案23752、23774、23632、23733、23770、案23773和案23851相關足跡，確診者足跡滿滿10頁，相當驚人。 新北確診＋40 足跡擴及高鐵台鐵、Costco、大潤發 提前搶修完畢！高鐵左營22：40恢復雙向通車 估凌晨1：10抵南港 #23 #相關 #73 #滿滿 #10頁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣本土＋1 泰籍移工居隔中確診 境外印度籍女子返國前陰轉陽 13:032022/04/01 生活 桃園＋20足跡多達52處！ 好市多、遠百、統領上榜 14:582022/04/01 生活 大停電影響高鐵營運 蘇貞昌指示交通部協助疏運 19:592022/04/01 政治 新北確診＋52 足跡遍布「13行政區」 台鐵高鐵、超商、IKEA 15:432022/04/02 生活 東南水泥釀雙鐵癱瘓 陳其邁大怒稽查7工地3處有缺失 14:552022/04/02 生活 桃園凡美工作坊群聚延燒家庭、校園 各校陸續大採檢 15:592022/04/01 生活 車價漲不停 車商加碼促銷 14:552022/04/02 汽車情報-汽車新聞 危險3習慣增口腔癌機率123倍 醫曝地雷飲食清單 12:192022/04/02 健康 壽險買股賺爆 還有3,273億沒落袋 光台積就帶來近千億未實現利益 04:102022/04/01 財經要聞 宜蘭＋1 外縣市足跡 去過傳藝中心 15:492022/04/01 生活 英飛凌推D2PAK封裝650 V CoolSiCTM MOSFET 降低應用損耗 11:202022/04/01 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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