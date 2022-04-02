台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

疫情持續升溫，台北市今新增18例本土個案，台北市也公布案23599、23631與醫院護理師感染相關的個案足跡，曾在3月30日到過成功耳鼻喉科診所、迎風狗運動公園、饒河街夜市、東發號油飯麵線和小時候彈珠堂。另外還有案23294、23732，與台中婚宴相關。

北市衛生局也公布案23752、23774、23632、23733、23770、案23773和案23851相關足跡，確診者足跡滿滿10頁，相當驚人。