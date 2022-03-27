王柏傑（左）跟謝欣穎情侶倆低調現身公祭。（陳俊吉攝）

簡嫚書跟黃柏雄合作過警匪動作題材影集《美食無間》。（陳俊吉攝）

任賢齊穿一身黑低調出席黃柏雄公祭。（陳俊吉攝）

《初擁》演員姚愛寗（前）、張睿家來送黃柏雄最後一程。（陳俊吉攝）

由炎亞綸、姚愛寗主演的劇集《初擁》，11日在神仙谷拍攝時爆噩耗，劇組攝影師黃柏雄和收音師阿翔意外墜谷身亡。其中黃柏雄享年38歲，今在台北市第二殯儀館舉辦告別式，人緣好的他，有近500位親友前來參與公祭，公祭以「柏雄最後一場戲」為題，在播放完追思影片後，眾人齊喊：「5、4、3、2、1，雄爺殺青了！」代表著黃柏雄人生謝幕。

黃柏雄的演員好友任賢齊、王柏節、謝欣穎、柯叔元、姚愛寗、張睿家、簡嫚書、傅孟柏、劉奕兒均到場送最後一程，演員主祭則是與黃柏雄合作新戲《媽，別鬧了！》的比莉姊做代表，另金馬獎年度臺灣傑出電影工作者得主錄音師湯湘竹，今也擔任幕後同仁主祭。

黃柏雄入行10年以上，是台灣知名攝影師，作品橫跨大小銀幕、兩岸三地，他的遺作《初擁》女主角姚愛寗，受訪時表示希望黃柏雄能夠一路好走，家人跟劇組人員都能走出傷痛，也形容他為人溫暖幽默，不只攝影出力，劇組有什麼事都會主動幫，最後強調：「希望大家可以多多幫忙，關注影視產業幫助工作環境改善。」

黃柏雄另一部新影集《美食無間》導演奚岳隆，主演傅孟柏、王柏傑、簡嫚書均到場致哀，簡嫚書形容黃柏雄很客氣很溫柔，新戲1個月前才殺青，自己感覺很不真實；王柏傑則跟女友謝欣穎低調同進同出，面對媒體關心，王柏傑僅說：「不好意思，謝謝。」

黃柏雄過去跟不少中港台影人合作，圈內好朋友都越洋致贈花籃，包括楊冪、彭于晏、郭采潔、Ella、柯震東、邵雨薇，以及導演九把刀、郭敬明等人，還有合作動作電影《怒火》的幕後影人。