本土疫情27日爆增！各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布，共新增83例，境外移入確診為120例，超過兩百多例確診個案，創下去年六月27日有88例以來的最新紀錄，10個月來新高。確診案例橫跨高雄、新竹、桃園、新北、基隆、台東，其中桃園大潭電廠工廠爆發移工群聚，一口氣就有52人確診。對此，資深媒體人黃暐瀚臉色嚴肅表示「值得注意，不用緊張」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在最擔心的是基隆警局群聚、新竹桃園大潭移工群聚，以及台東家庭群聚，這幾起都還找不到感染源的傳播鏈，並坦言入境居家檢疫縮短為7天的政策可能因此延後實施，而原本4月1日可能會鬆綁的口罩，也暫不鬆綁了。

83名本土個案中，最大宗為新竹-桃園大潭電廠相關，共52人確診，派駐桃園大潭電廠員工都住在新竹新豐的員工宿舍，是因工班內有人出現感冒症狀，因此對移工快篩，發現40多人陽性，遂進行PCR採檢。另外19名為基隆小吃店衍生的警察局相關群聚擴大，再增6名警察，5名小吃店相關從業人員，4名顧客，2名顧客的家屬及2名家屬的同校接觸者確診。基隆警局小吃店相關群聚累積27人確診，其中8人是員警。

黃暐瀚27日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及疫情，節目主持人李作珩詢問黃暐瀚，「本土疫情爆增，是否會影響衛福部長陳時中下一步規劃？」黃暐瀚說，確診數字爆增，看起來變很多，但他要向大家呼籲8個字，「值得注意，不用緊張」。

因為，最近這20天，韓國曾經單日最高62萬例確診，香港近期也出現過數日好幾萬例確診，累積110多萬例確診，大家也許會很擔心台灣會不會變韓國、香港，但以台灣單日確診數字和港、韓相較，是不算很嚴重的。

至於是否會影響陳時中的連任之路？黃暐瀚說「目前情況是不會。但如果像韓國一天60多萬人確診，死亡人數飆升，那就會對陳時中造成很大的影響」。不過，黃暐瀚強調，目前情況大家先關注就好，看看下周開始疫情變化如何，會比較好判斷。